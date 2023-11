Investono un pedone e fuggono in auto

È stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo un ciclista di 76 anni che ieri mattina, attorno alle 10.45, è stato investito all’altezza della rotonda di Pagnano da un’automobilista che poi si è allontanato senza prestargli soccorso. L’anziano era in compagnia di un amico, anche lui in sella sua bici, che gli ha prestato soccorso e ha chiesto aiuto. È stato lui, insieme ad alcuni passanti a raccontare che dalla Fiat Punto che ha urtato e fatto cadere l’amico sono scesi un uomo e una donna che anziché fermarsi per prestare aiuto sono risaliti in auto e si sono allontanati. L’anziano nella caduta ha riportato diversi traumi e una sospetta frattura, per questo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che oltre a ricostruire la dinamica stanno cercando di risalire all’identità dell’automobilista che si è allontanato senza prestare i necessari soccorsi.