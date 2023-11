Investito sulle strisce. Lotta per la vita

Renato lotta per la vita. È ricoverato in prognosi riservata in condizioni estremamente critiche Renato Deya Mihali, il 18enne di Merate che mercoledì sera è stato investito mentre attraversava la provinciale sulle strisce pedonali a Robbiate. È in coma. Renato stava tornando a casa a piedi dalla palestra. Mentre stava attraversando la Sp 54 sulle strisce zebrate, nella zona dell’incrocio con la Sp 56, è stato travolto da un 22enne di Imbersago al volante di una utilitaria Peugeot. Nello stesso punto esatto all’inizio di maggio dell’anno scorso era stato investito un ciclista di 49 anni morto pochi giorni dopo. "Non l’ho visto", ha raccontato sotto shock il guidatore, a cui è stata ritirata la patente ed è stata sequestrata la macchina. Al momento è denunciato per lesioni stradali gravissime. Renato è al Papa Giovanni. "È molto grave", dice la madre.