Investito da un’auto Un motociclista è in Rianimazione

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Circolo di Varese Walter Tavola, il motociclista di 62 anni di Calolziocorte che ieri è stato investito da un’automobilista sulla Lecco – Bergamo. Ha riportato traumi facciale, toracico e addominale e altre gravi lesioni. Il 62enne era in sella alla sua Bmw F70: è stato urtato da una 50enne al volante di una Bmw 320 che si stava immettendo sulla strada principale. Il centauro è stato soccorso dai sanitari dell’autoinfermieristica e dell’eliambulanza di Como. Era esanime e hanno dovuto rianimarlo e intubarlo. Il suo casco è stato trovato a 30 metri di distanza: non si sa se, al momento dello schianto, lo indossasse. Sabato scorso a Osnago uno studente di 17 anni è morto per un incidente in moto.