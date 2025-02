Investimenti sulle scuole. La De Amicis si rifà il look

Un investimento di oltre 8 milioni di euro, 309 giorni di lavori e una scuola completamente rinnovata, nella struttura e nella proposta educativa. Comincia l’intervento di riqualificazione della scuola primaria Edmondo De Amicis di Lecco. Se ne occupano i professionisti dell’impresa Neocos di Borgomanero, provincia di Novara. Il suono della prima nuova campanella è previsto per il prossimo settembre, giusto in tempo per il nuovo anno didattico.

"Il nuovo edificio costituirà un vero e proprio nuovo polo dell’infanzia – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Nello stesso spazio ci saranno la storica scuola elementare e la scuola dell’infanzia Damiano Chiesa. Un ulteriore innovazione è l’avvio dell’indirizzo montessoriano, la cui sperimentazione è già partita durante l’anno in corso".

L’attuale complesso è costituito da un edificio costruito negli anni Trenta. Alla Edmondo De Amicis troveranno posto gli alunni di 10 classi, più laboratori annessi. Verranno realizzati anche un piccolo teatro e un orto didattico, oltre alla palestra e ad un’infermeria. La riorganizzazione della Damiano Chiesa prevede un’ampia aula per attività speciali ed una mensa.

I lavori consteranno di interventi di consolidamento strutturale, efficientamento energetico, sostituzione dell’impiantistica. Il disegno dei giardini e dei cortili costituisce un aspetto centrale nella proposta, con un padiglione, l’Eureteka, una sorta di quinta allo spazio della palestra all’aperto.

"È l’investimento più importante in termini economici, ma rappresenta solo una delle azioni a favore dei nostri bambini e ragazzi – prosegue il sindaco -: dal cantiere per il nuovo asilo nido di Bonacina alla già riqualificata primaria Giosuè Carducci, passando per i tanti interventi di riqualificazione nelle scuole cittadine".

Ai muri, si aggiungono gli investimenti in politiche educative, con oltre 40 attività del servizio post-scuola, il sostegno alle scuole materne paritarie, i premi ai giovani talenti, l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità, il Crest, la sperimentazioni della "Scuola senza zaino", i progetti contro il bullismo e violenza di genere. Anche per questo, ma non solo, Lecco è stata riconosciuta una Città amica dei bambini e degli adolescenti accreditata dall’Unicef.

Daniele De Salvo