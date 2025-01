Iniziano “I giovedì del Mandic“. Sette incontri itineranti sulla sanità: "Raccontiamo i servizi ai pazienti"

I primari e i medici in servizio all’ospedale incontrano gli amministratori locali e i cittadini del Meratese e del Casatese. L’obiettivo è quello di raccontare il loro difficile lavoro in reparto, ma anche di spiegare i servizi sanitari pubblici che garantiscono dentro e fuori il San Leopoldo Mandic e ascoltare le esigenze e le necessità per offrire cure e assistenza sempre migliori. Si chiama “I giovedì del Mandic“ la serie di conferenze pubbliche promosse dai 24 sindaci del distretto con i vertici della sanità pubblica lecchese. Gli incontri, sette in tutto, si svolgeranno il giovedì sera, dal 23 gennaio all’8 maggio. Merate, Casatenovo, Olgiate Molgora, Missaglia, Osnago, Monticello Brianza e di nuovo Merate le location itineranti. La sanità nel Meratese, l’integrazione sociosanitaria, medicina territoriale, la salute dei minori, la cura di cuore e polmoni, Areu e pronto soccorso, la chirurgia sono gli argomenti de “I giovedì del Mandic“. "Vogliamo presentare come funziona il sistema di presa in cura delle persone e chi sono gli attori che lo garantiscono", spiega Fabio Crippa, presidente dell’Ambito distrettuale di Merate.

"È un’iniziativa voluta dai sindaci – aggiunge Marco Trivelli, direttore dell’Asst della provincia di Lecco, cui fa capo l’ospedale di Merate -. Il San Leopoldo Mandic è l’ospedale più considerato in Lombardia. Offre molta ricchezza, sebbene ovviamente non si possano garantire tutte le specialità. Vogliamo anche illustrare la rete di cura territoriale. Curarsi e curare è un’azione comunitaria". Per questo tra i relatori ci saranno anche il dg di Ats della Brianza Michele Brait, i responsabili dell’ufficio di piano d’ambito e i medici di base. Al primo ciclo di incontri ne seguiranno probabilmente altri per raccontare anche le altre specialità. D.D.S.