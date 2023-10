Infortunio a Oggiono, un operaio ferito al collo da un tubo: grave in ospedale

Oggiono (Lecco) – Grave infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 10.30 a Oggiono, nel Lecchese: un operaio di 56 anni è rimasto ferito al collo da un tubo. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Quello che si sa è che il ferimento è avvenuto in via per Dolzago 27, all’interno dell’azienda Novatex.

Sono intervenuti l’elisoccorso, un mezzo di soccorso avanzato, un’ambulanza, i carabinieri e ATS per i rilievi del caso. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Lecco.