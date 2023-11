Incendio nella cartiera. Evacuati cinquanta operai

Fiamme, fumo e paura in cartiera a a Merate. Ieri mattina ha preso fuoco un macchinario all’interno dello stabilimento della Lcs, Lavorazione carte speciali. Due operai di 41 e 46 anni che si trovavano vicino al macchinario hanno respirato il fumo e sono rimasti intossicati: li hanno soccorsi i volontati della Croce bianca di Merate che li hanno trasferiti in ospedale al vicino San Leopoldo Mandic. Dopo qualche ora di ricovero in osservazione sono stati dimessi senza coseguenze. Scattato l’allarme, tutti i cinquanta dipendenti in turno si sono radunati nei punti sicuri di raccolta e sono stati evacuati, mentre gli addetti interni all’antincendio hanno iniziato a circoscrivere il rogo. Sul posto sono poi arrivati in forze i vigili del fuoco di cinque squadre del distaccamento di volontari di Merate e del comando provinciale con due autobotti, altrettante autopompe serbatoio e un’autoscala. Prima hanno impedito al rogo di propagarsi, infine lo hanno spento ripristinando le condizioni di sicurezza. Sembra si sia trattato di un incidente, probabilmente per un guasto tecnico, che avrebbe potuto aver conseguenze peggiori se le fiamme avessero raggiunto i rotoli di carta e i solventi utilizzati nelle lavorazioni. D.D.S.