Lecco, incendio alla Meridiana: evacuata una torre

I soccorritori alla Meridiana

Una delle torri della Meridiana di Lecco è stata evacuata. Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio negli scantinati del complesso progettato da Renzo Piano, che ospita parcheggi sotterranei, un centro commerciale, un supermercato, uffici e anche abitazioni. L'allarme è scattato intorno alle 17.30, quando dai locali tecnici è fuoriuscita una cortina di fumo. Il fumo ha poi invaso anche i locali ai livelli superiori.

I soccorsi

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo, individuato appunto in un locale tecnico sotto l'area commerciale, è stato localizzato e poi spento, impedendo che si propagasse ulteriormente. Una donna, che abita in un appartamento agli ultimi piani, è stata soccorsa e poi evacuata, ma non ha avuto bisogno di supporto medico.

Il centro commerciale è rimasto aperto, mentre la parte abitata del complesso è stata temporaneamente sgomberata. Sul posto anche i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con i volontari della Croce rossa e i carabinieri che hanno delimitato l'area interdetta.

Il Centro Meridiana

Il centro Meridiana è uno dei simboli di Lecco. È costituito da tre torri indipendenti l'una dall'altra alte 10 piani più altri due interrati. Si sviluppa su 53mila metri quadrati attorno ad una piazza circolare. Le facciate sono in finestre in vetro che coprono una superficie di 8mila mq. Sulle torri si trovano delle sculture mobili in alluminio intitolate Dialogo con le nuvole, realizzare dallo scultore giapponese Susumu Shingu Si muovono a seconda della direzione del vento.