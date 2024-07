Lecco, incendio all'autosilo: è doloso

Lecco, 27 luglio 2024 – Auto in fiamme di prima mattina in un parcheggio interrato di Lecco. L'incendio è stato appiccato di proposito. Il rogo è divampato intorno alle 6 all'interno del silo semiabbandonato di via Enrico Mattei. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state molto difficoltose, a causa dello spazio chiuso e del pericolo che l'incendio si propagasse all'intera struttura, oltre che alle altre auto posteggiate.

Dai primi accertamenti sembra si tratti di un incendio doloso. La macchina è stata completamente carbonizzata. Per precauzione, oltre ai vigili del fuoco, sono stati mobilitati anche i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa. Nessuno è comunque rimasto ferito, né intossicato e nemmeno ustionato. Nella notte è bruciata un'auto anche a Olginate. Era parcheggiata sul lungofiume. Le fiamme hanno danneggiato pure altre due auto posteggiate accanto. Non è chiaro se si sia trattato anche in questo primo caso di un incendio doloso, né se i due episodi possano essere collegati.