Incendio a Cremeno: a fuoco il tetto di una villetta

Cremeno (Lecco), 7 novembre 2023 – Tetto di una villetta in fiamme a Cremeno, in Valsassina. Il rogo è stato innescato dall’eccessivo surriscaldamento della canna fumaria di un camino. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco prima che si propagasse all’intero immobile. Per circoscriverlo ed estinguerlo sono stati impegnati i vigili del fuoco di quattro squadre del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera.

Oltre che gli idranti, hanno dovuto utilizzare seghe e cesoie pneumatiche per scoperchiare parte della casa e rimuovere le strutture intaccate dal fuoco, lavorando a diversi metri di altezza. È il secondo intervento analogo nel giro di un paio di giorni. “Con l'arrivo delle basse temperature si ricorda di far controllare le canne fumarie prima di accendere camini o stufe”, spiegano i vigili del fuoco. Fuliggine, incrostazioni e sporco nei condotti di aerazione possono infatti prendere fuoco e l'incendio può propagarsi alle vicine travi di legno e ai solai.