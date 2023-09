In monopattino sull’A4. Piovono critiche sulla piazza virtuale

"Siamo alla follia! E noi autisti di mezzi pesanti dovremmo circolare in prima corsia. Autostrada A4 tra Bergamo e Milano (nel tratto tra Cormano e Cinisello) un ragazzo a bordo di un monopattino a 50kmora rischia la sua vita in un tratto di cantiere autostradale, dove noi ci passiamo a mala pena, così poco può valere la nostra vita". Lo sfogo sulla pagina social di "Sei di Bergamo se..." in breve ha fatto il giro della rete. In breve sono arrivati numerosi commenti, di ogni tipo. C’è chi scrive che "Il problema vero in Italia , è che mancano i controlli e pene severe per i trasgressori", chi "Il problema è che se dovesse sbandare o cadere e lo metti sotto, vai nei casini tu. Assurdo!" e chi si interroga e riflette: "Credo che questo ragazzo non abbia messo a repentaglio solo la sua vita ma anche di quelli che transitano sull’autostrada". F.D.