Immobili in affitto per Polizia e Arma

Una nuova casa in affitto per gli agenti di Polizia e carabinieri. La sta cercando il prefetto di Lecco. Sul sito della Prefettura di Lecco sono stati pubblicati avvisi pubblici per l’individuazione di immobili da adibire a caserme dei carabinieri di Brivio, Casargo e Introbio e a sede della questura di Lecco. Dal Palazzo di governo del territorio stanno cercando pure un posto per allestirci il servizio di mensa per i poliziotti. L’immobile destinato a diventare caserma dei carabinieri di Brivio dovrà essere almeno di 650 metri quadrati, mentre la nuova caserma dei carabinieri di Casargo non dovrà essere più piccola di 860 mq, come la caserma di Introbio. La nuova questura invece dovrà essere di almeno 3.482 mq., 1.623 dei quali coperti ed essere dotata di 50 posti auto. La mensa dovrà infine essere in centro a Lecco.