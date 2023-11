Immobile in dono alla Caritas

Cambia la proprietà, ma non la destinazione sociale del complesso di via Prudenziana a Como che dalle suore della Compagnia di Sant’Orsola è passato nelle mani della Caritas. A nome dell’ordine religioso Dina Salice ha consegnato le chiavi nelle mani del vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, che a sua volta ha affidato l’immobile alla Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus.

Il passaggio ufficiale, che segue gli atti formali espletati nei mesi scorsi, è avvenuto in questi giorni, durante una celebrazione nella chiesa di Sant’Angela Merici che si trova all’interno della struttura che ospita, da alcuni anni, le attività di accoglienza dell’associazione Eskenosen. A ricevere il testimone sono state proprio le tre famiglie attualmente residenti nel complesso di via Prudenziana: Chiara e Mauro Magatti (foto), fondatori dell’associazione Eskenosen, che vivono qui dal 2006, Sara e Daniele Lissi con i loro 3 figli adolescenti e Carlotta e Patrick Mwanza con i loro 3 figli piccoli. Oggi nella struttura sono accolte famiglie e persone provenienti da Siria, Afghanistan, Nigeria, Guinea, Gambia e Ucraina. "Questo luogo era la casa di madre Mella, iniziatrice della Compagnia di Sant’Orsola a Como – ricorda la consacrata Dina Salice –. Fu lasciata dalla sua famiglia alla Compagnia come luogo di preghiera, incontro, comunione, crescita spirituale". Le chiavi della chiesa sono state consegnate a Mauro Magatti, molto conosciuto anche il suo ruolo di ordinario di Sociologia all’Università Cattolica di Milano. "Le figlie di Sant’Angela – è la riflessione di Chiara e Mauro Magatti – sono state generose perché hanno intuito che la Chiesa si rigenera quando il suo patrimonio viene messo in condizione di continuare a portare frutto". R.C.