Il vicino vede i ladri e chiama i carabinieri. Scattano le manette

È stato il vicino di casa che sbirciando dallo spioncino ha visto i ladri armeggiare con la serratura della porta del suo dirimpettaio. Ha lanciato l’allarme ai carabinieri. Così tre rom italiani, con base in un campo nomadi del Milanese, sono stati arrestati per furto in un’abitazione di via Borgo Palazzo, a Bergamo. Si tratta di due donne di 25 e 27 anni con vari alias e precedenti specifici, portate in via Gleno, e di un sedicenne, accompagnato nel carcere minorile Beccaria di Milano. Grazie al vicino, attirato da alcuni rumori provenienti dal pianerottolo, i carabinieri hanno sorpreso il trio mentre tentava di fuggire per le scale del condominio. Addosso ai tre sono stati trovati vari gioielli, tra bracciali, anelli e catenine d’oro. Erano entrati nell’appartamento scassinando la serratura. F.D.