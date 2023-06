Il vecchio caseggiato sarà ricovero

Il portone di ingresso ora è sprangrato, come le finestre serrate dagli scuri, mentre la facciata è scrostata in più punti. L’antico edificio comunale rurale ora disabitato del centro storico di Valmadrera verrà però presto ristrutturato e tornerà ad ospitare nuovi inquilini. Diventerà un caseggiato di cinque appartamenti per anziani del paese. Non saranno semplici alloggi, perché lì verranno sperimentati modelli di edilizia sociale e di nuove tipologie di residenza assistita. "La difficoltà dell’intervento è evidente, dobbiamo agire su un edificio storico nel cuore della città, e quindi tutelato, da rendere di nuovo agibile dopo anni di inutilizzo e idoneo ad ospitare spazi residenziali per anziani – spiega il sindaco Antonio Rusconi (nella foto) -. La posizione strategica vicino alle diverse attività di cui una persona anziana, e a volte con mobilità ridotta, può avere necessità è un punto di forza dell’intervento. Conserveremo l’immagine architettonica dell’edificio attraverso il restauro della facciata e di parte delle murature laterali, prevedendone l’integrazione con nuovi elementi e rinforzi dell’esistente. Integreremo la memoria storica dei luoghi con nuove funzioni residenziali". Il progetto, redatto dall’architetto Vincenzo Spreafico e finanziato con quasi 1 milione di euro stanziati dall’Ambito distrettuale di Lecco, consentirà di recuperare cinque alloggi per anziani, con metrature tali da essere individuati come monolocali, ma metterà a disposizione pure spazi comuni e due giardini. Sindaco e assessori hanno già dato il via libera e approvato il progetto definitivo ed esecutivo. D.D.S.