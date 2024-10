Il teatro al Planetario di Lecco con gli astrofili Deep Space

Continua la rassegna dell‘associazione Gruppo astrofili Deep Space Lecco che al Planetario di Lecco propone il ciclo di incontri “Arte e scienza: il Planetario, un ponte tra le culture".

Si tratta di una rassegna di eventi che prevede recital, spettacoli teatrali e concerti legati al grande tema del cielo, che includono parti scientifiche in totale sintonia con quelle performative per indagare il rapporto tra la scienza che studia gli astri e le discipline umanistiche, attraverso le forme espressive che guardano al cosmo da un’altra angolazione. Progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea). Il prossimo appuntamento è per il 16 novembre con “Il sogno di Galileo“ della Compagnia Ronzinante. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30. Segue il 30 novembre “Magellano. Storia di un viaggio“, con Matteo Polvara della Compagnia Tramm. Inizio sempre alle 20.30. L’ultimo appuntamento dell’anno è il 14 dicembre alle 21 con “Cieli che s’incontrano“ della Compagnia Arco Iris Teatro. Due gli appuntamenti in programma nel 2025: il 25 gennaio “Mare e cielo, bacio tra due infiniti“. L’ultimo appuntamento è per il 14 febbraio alle ore 20.30 con “Note d’amore e infinito“ di Emanuela Milani, flautista, Michele Santomassimo, pianista e Sonia Nava, soprano.