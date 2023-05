Il sindaco: ecco la squadra degli assessori

Ecco la nuova Giunta dell’amministrazione comunale di Sondrio. Soltanto cinque giorni dopo la chiusura delle urne e a tre giorni dalla rielezione a sindaco, con il 57.86% delle preferenze, Marco Scaramellini ha definito i componenti della Giunta comunale, indicando quattro donne e cinque uomini. La Giunta è così formata dai riconfermati Francesca Canovi, Marcella Fratta, Carlo Mazza e Michele Diasio (Sondrio Viva), da Lorena Rossatti, già in Giunta, e Maurizio Piasini, presidente del Consiglio comunale uscente, della Lega, e dal riconfermato Ivan Munarini (Popolari Retici). I due volti nuovi sono Simone Del Marco (Fratelli d’Italia) e Raffaella Volpatti (Sondrio Liberale). Francesca Canovi ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco.

"In pochi giorni, con spirito collaborativo, mi sono confrontato con i rappresentanti delle sei liste che hanno sostenuto la mia ricandidatura e ho definito la composizione della Giunta – ha detto Marco Scaramellini -. Sondrio ha bisogno di risposte immediate e la mia volontà, condivisa con gli alleati, è stata quella di stringere i tempi per garantire la piena operatività della nuova Amministrazione comunale. Prima ancora dell’insediamento del Consiglio comunale, che avverrà nei primi giorni del mese di giugno, la città avrà i suoi assessori, con le deleghe assegnate, per proseguire quanto avviato durante il primo mandato". F.D’E.