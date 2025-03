Il regista Maurizio Nichetti in sala per la proiezione di “Amichemai“

Il David di Donatello e Nastro d’argento al cinema, sia sul grande schermo, sia in sala. Il regista, sceneggiatore e attore Maurizio Nichetti, vincitore appunto di un Davidi di Donatello e tre Nastro d’argento, domenica sarà ospite alla sala Don Giovanni Sironi di Osnago per la proiezione delle ore 18.15 del suo nuovo film Amichemai, con Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz. A quasi un quarto di secolo dalla sua ultima opera - Honolulu baby, del 2001 – Maurizio Nichetti a 76 anni torna dietro la macchina da presa riportando sul grande schermo la sua originalissima poetica e tecnica. Al termine della proiezione la critica Maddalena Colombo e gli spettatori potranno parlare con lui del suo film. I biglietti possono essere acquistati come sempre anche online in modo da prenotare il posto tramite il sito www.parrocchiaosnago.it. Amichemai è in programma anche sabato, domenica e lunedì alle 21.