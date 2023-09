Il Motoraduno internazionale La Guzzi apre le sue porte e si fa largo in un altro secolo

di Daniele De Salvo

I motori sono accesi, il mitico cancello rosso è spalancato e il Motoraduno internazionale Città della Moto Guzzi è cominciato. Da ieri e fino a domenica Mandello è la capitale del motociclismo italiano. In concomitanza si svolge anche il Moto Guzzi Open House, con l’apertura del nido dove nascono le moto dell’Aquila, che nel 2021 ha tagliato il traguardo del secolo.

Occasione pure per ricordare chi ha reso possibile tutto ciò e non c’è più: Roberto Colaninno, scomparso il 17 agosto. Dopo le grandi celebrazioni del centenario nel settembre 2022, Moto Guzzi chiama a raccolta i suoi appassionati per iniziare un nuovo affascinante secolo di storia.

Lo stabilimento di Mandello del Lario apre le porte a migliaia di motociclisti, e con loro tante famiglie e turisti, che possono vivere una grande festa nello straordinario scenario di fine estate sul ramo orientale del lago di Como". Una sorta di anteprima della futura nuova fabbrica, i cui lavori cominceranno a breve. Come sempre il programma è ricco di eventi e iniziative, la festa è dentro e fuori. Ieri è stata la volta del tour dei musei e del classico giro del lago, dell’inaugurazione del percorso sulle orme di Carlo Guzzi e della festa di presentazione di un prototipo.

Oggi si prosegue con l’esposizione delle moto storiche, la tradizionale cerimonia dei motori e altre iniziative. Domani e domenica le giornate da tutto esaurito, con l’arrivo di migliaia di guzzisti e motociclisti. C’è anche la lotteria: in palio una V7. E ancora: talk show, conferenze, approfondimenti, street food, musica, intrattenimento. Nel Moto Guzzi Village è possibile anche ammirare la V100 Mandello e una versione inedita della V7.