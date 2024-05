Il Centro Meridiana sarà più grande. All’orizzonte spunta la quarta torre

La visione che Renzo Piano ha immaginato per la città di Lecco prenderà completamente forma. A distanza di quasi quarant’anni dai suoi primi disegni del nuovo quartiere residenziale e commerciale realizzato al posto dell’area industriale dismessa nel cuore della città, e di trenta dalla sua inaugurazione, nel prossimo futuro, in aggiunta alle altre tre torri terminate già nel 1999, verrà realizzata anche la quarta torre del centro Meridiana, così come appunto previsto originariamente dall’archistar genovese.

Accanto ai tre edifici alti 13 piani e 45 metri, in cui trovano posto negozi, supermercati, uffici e abitazioni, ne verrà quindi innalzato un altro, nel medesimo stile, in cui, tra il resto, verrà allestito un nuovo albergo da 120 stanze con ristorante panoramico sul lago da una parte e sulle montagne dall’altra. Lo gestiranno probabilmente gli operatori di una nota catena internazionale. Gli amministratori dell’immobiliare Quartz proprietari dell’area hanno presentato nei giorni scorsi mesi una serie di osservazioni alla variante al Pgt, il Piano di governo del territorio di Lecco con l’intenzione appunto di completare il progetto della Meridiana. L’iniziativa imprenditoriale è stata salutata con grande soddisfazione in Comune. "Abbiamo subito manifestato interesse per il progetto presentato, perché darà nuovo impulso a un’area come quella delle Meridiane, spostando il baricentro del centro verso quella zona – spiega Giuseppe Rusconi, assessore allo Sviluppo urbano della città -. Siamo sicuramente soddisfatti, perché vuol dire che Lecco è attrattiva per gli investimenti dei privati che, in questo caso, avevano più e più volte cercato un’intesa che gli permettesse di completare il progetto originario". Il centro Meridiana si estende su una superficie di 53mila mq con un parco di 32mila. Già in passato i proprietari avevano tentato di portare a termine il progetto originario, arenandosi tuttavia a causa di problemi burocratici. "Per ora si tratta di un’ipotesi – sottolinea comunque l’assessore –. La variante di Pgt dovrebbe essere adottata in Consiglio comunale entro fine anno, per poi essere approvata nell’estate del 2025". Daniele De Salvo