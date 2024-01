I lombardi hanno puntato 7 miliardi e mezzo. Ne hanno “incassati” quasi due in meno

I lombardi giocano alle slot elettroniche e ai videopoker quasi 7 miliardi e mezzo di euro, a fronte di 5 miliardi e mezzo di vincite. Sono le cifre pubblicate nel Libro blu redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il dato si riferisce al 2022. Nel 2021 in Lombardia alle macchinette erano stati spesi 4 miliardi. In regione ci sono più di 55 mila macchinette mangiasoldi, mentre biliardini, calcetti e giochi non a soldi sono appena 7mila. Sempre nel 2022 i lombardi hanno scommesso altri 2 miliardi di euro in lotterie a Gratta e vinci, riscuotendo vincite per 1 miliardo e mezzo. Ulteriori 180 milioni di euro sono stati spesi al Bingo a fronte di 55 milioni di vincite, e più di un miliardo al gioco del Lotto, tramite cui sono stati distribuiti 345 milioni di vincite. D.D.S.