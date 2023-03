Hospice ospedaliero, duecentoquarantasei malati ricoverati in un anno

Duecentoquarantasei malati ricoverati in un anno all’hospice ospedaliero di Lecco. Da quando l’hospice Resegone è stato inaugurato nel marzo 2022, 227 malati sono mancati, 9 sono attualmente ricoverati, mentre 11 sono stati dimessi per tornare a casa o essere trasferiti in altre strutture. Chi è morto, si è congedato in un ambiente sereno, con i familiari e gli affetti più cari accanto, senza soffrire, perché sottoposti alla terapia del dolore, assistiti dagli operatori sanitari oltre che dai volontari di Actm, Associazione per la cura dei malati in trattamento palliativo, che si sono presi cura sia della loro malattia fisica, sia del dolore psicologico loro e di chi voleva loro bene, perché il compito di chi lavora in un hospice è proprio quello di accompagnare in maniera dignitosa sino alla fine i malati. L’età media al momento del ricovero è stata di 75 anni. Il 70% aveva una diagnosi oncologica, sebbene solo 60 dei 172 malati con diagnosi oncologica siano arrivati dal reparto di Oncologia dell’Asst di Lecco. "In questo primo anno di attività c’è stato un costante aumento della sensibilità, da parte di tutti i professionisti che operano in ospedale, verso la problematica del morire in un contesto adeguato ed attento ai numerosi bisogni sia del paziente sia dei familiari che lo assistono", commenta Fabio Lombardi, direttore del Difra, il dipartimento delle Fragilità.

"L’hospice intraospedaliero risponde ad una migliore gestione della fase di fine vita in ospedale garantendo una presa in carico rapida ed efficiente del paziente morente" aggiunge Luca Riva, primario di Cure palliative. L’hospice Resegone è stato realizzato grazie al contributo dei volontari di Actm che hanno finanziato l’arredamento delle stanze e delle parti comuni e che prestano il loro servizio nell’hospice: "Un luogo dove è possibile accogliere il malato e i suoi famigliari avendo come obiettivo non la guarigione ma la cura", spiega la presidente Francesca Biorcio Mauri. D.D.S.