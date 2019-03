Lecco, 6 marzo 2019 – Alla scoperta delle sorgenti... non del Nilo, come nell'omonimo film, ma della Grigna. I rappresentanti di Lario reti Holding, che è la municipalizzata del servizio idrico integrato in provincia di Lecco, hanno siglato un accordo con i ricercatori dell'Università degli studi di Milano – Bicocca, gli speleologi della Federazione speleologica lombarda e i vertici del Parco regionale della Grigna Settentrionale per svelare il mistero delle acque sorgenti e del sistema carsico della Grigna, caratterizzato da grotte e fiumi sotterranei all'interno di un labirinto di antri nel ventre della montagna.

L'obiettivo del progetto è la caratterizzazione del sistema idrogeologico del Grignone attraverso lo studio approfondito delle sue principali sorgenti e la definizione dei percorsi idrici sotterranei all’interno del massiccio. A partire da aprile verranno effettuati test di tracciamento delle acque, immettendo nelle grotte dei traccianti e con monitoraggio continuo di numerose sorgenti per determinare il bacino di alimentazione di alcune delle più importanti captazioni di acqua dell’area e la vulnerabilità dell’acquifero.