Lecco, colpito da una scarica di sassi: alpinista di 54 anni soccorso in Grignetta

Lecco, 28 maggio 2023 – Un alpinista è stato investito da una scarica di sassi in Grignetta. E' stato soccorso in quota e recuperato dai tecnici del Soccorso alpino e dai soccorritori dell'eliambulanza di Como. L'infortunio in parete si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Un alpinista di 54 anni che si stava arrampicando sul Pilastro Zucchi, che è il Pilone Centrale, in Grigna Meridionale, è stato colpito da una scarica di sassi piovuto dall'alto.

Indossava il caschetto di sicurezza, ma non è stato sufficiente a proteggerlo e parate tutti i colpi delle pietre che gli sono cadute addosso. Il compagno di cordata ha chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che hanno allertato i soccorritori del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana e dell'eliambulanza di Areu.

I volontari del Soccorso alpino prima sono stati trasferiti in quota fino a dove possibile in elicottero, poi hanno dovuto proseguire a piedi a causa delle nuvole basse e della scarsa visibilità. A passo di marcia forzata per fare il più in fretta possibile, e con gli zaini stracarichi di tutto il materiale necessario tra corde, imbrachi, chiodi, barella e dispositivi di sicurezza per fornire la prima assistenza, hanno raggiunto il 54enne.

Approfittando del cielo che si è aperto, sono infine riusciti a caricarlo sull'eliambulanza e trasbordato all'ospedale di Lecco. Ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni, ma le sue condizioni non sono gravi.