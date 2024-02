Grande festa per il conto alla rovescia Livigno si prepara con entusiasmo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che vedranno la località assegnare il maggior numero di medaglie per snowboard e freestyle. La comunità celebra l'evento con una fiaccolata e uno spettacolo pirotecnico, coinvolgendo anche ex atleti olimpionici locali. L'obiettivo è creare un'eredità culturale, sociale, sportiva ed economica duratura per Livigno.