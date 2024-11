Gli studenti del Badoni ancora trionfatori all’HackersGen Event

Snapshot, Db, Rds, criptare, ripristinare. Termini e operazioni incomprensibili a molti, soprattutto ai boomer, non però agli studenti di Informatica e Telecomunicazioni dell’istituto Antonio Badoni di Lecco, che hanno vinto una delle sfide dell’HackersGen Event, dedicato alle tematiche innovative del mondo It, cioè delle tecnologie informatiche. Alla competizione, svolta al Kilometro Rosso di Bergamo, hanno partecipato oltre 100 studenti di 24 team da tutta Italia.

Tra loro i ragazzi di 5ª Ai e Bi del Badoni con i professori Giuseppe De Pietro e Rosaria Occhiuzzi: Cristian Colozza, Abdulkarim Abdel Salam, Sebastiano Fusè, Tommaso Gambirasio e Maurizio Tesa della squadra Bandon0 che poi hanno vinto; Federico Bugni, Lorenzo Molteni, Filippo Pinizotto, Lorenzo Nava e Nicola Molteno del gruppo Mmdc. "Una volta entrati nella piattaforma, venivano presentati vari esercizi, ognuno dava un punteggio di 80 punti se completato correttamente – spiega Cristian Colozza –. C’erano a disposizione degli indizi, tuttavia costavano dei punti che venivano scalati dal totale accumulato. Più l’indizio era importante, più punti venivano tolti". "Esegui una snapshot di un Db che si trova su Rds, cripta la snapshot e ripristina il Db da essa", il livello dei compiti assegnati. "Una vittoria memorabile", spiegano gli organizzatori della challenge. Non la prima tra l’altro, perché è il secondo anno che i badoniani vincono la competizione.

"È un traguardo di cui essere fieri, perché conferma la passione dei nostri studenti per queste discipline e li contraddistingue anche grazie al supporto dei docenti, particolarmente attenti alle iniziative che possono offrire ai ragazzi importanti opportunità per mettersi in gioco, motivare il loro percorso scolastico e raggiungere risultati soddisfacenti" commentano dalla scuola dei vincitori.

D.D.S.