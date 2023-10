Giro di Lombardia al via. Una giornata di passione per gli automobilisti

COMO

Si annuncia una giornata di passione per gli sportivi e gli automobilisti che in provincia di Como si preparano al passaggio del Giro di Lombardia. La classica delle foglie morte prederà il via alle 10.20 da piazza Cavour, ma la carovana con le squadre dei ciclisti e le auto della corsa è arrivata nella città di Volta già ieri sera, occupando piazza Alessandro Maggiolini. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine nella zona della partenza, ma anche nelle strade del centro storico che saranno interessate dal passaggio dei ciclisti. Il programma prevede una passerella in via Plinio, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, via Indipendenza, Bertinelli, Sauro, viale Battisti, piazza Vittoria, via Milano, piazzale San Rocco e poi via Scalabrini. Per evitare incidenti le strade saranno chiuse almeno un’ora prima del passaggio della gara, per questo il consiglio questa mattina è di lasciare a casa l’auto, anche per gli appassionati, e raggiungere il capoluogo o con largo anticipo oppure utilizzando i mezzi pubblici.

In centro a Como infatti fino alle 12 vige il divieto di sosta nell’area dello Stadio “Sinigaglia“, inaccessibile dalla mezzanotte di ieri, e nelle vie vicine.

Disagi annunciati anche nelle altre località della provincia di Como interessate dal passaggio della carovana che lasciato il capoluogo, attorno alle 11, proseguirà per Cantù, Alzate Brianza, Erba in località Buccinigo, Canzo e poi entrerà nel vivo con la prima delle salite impegnative che porterà i ciclisti sul colle del Ghisallo, dove il passaggio del gruppo è previsto attorno alle 11.30. Da qui la gara proseguirà nel Lecchese e poi in provincia di Bergamo, dove nel pomeriggio, attorno alle 16.30, è previsto l’arrivo.

Il week-end all’insegna del ciclismo non si esaurirà con il passaggio del Giro di Lombardia a Cantù, protagonista anche nella giornata di domani con la Granfondo che partirà e arriverà nella Città del Mobile.

La gara partirà alle 7.30 da corso Europa e proseguirà verso l’Erbese, con la scalata del Ghisallo e poi la salita verso Sormano.

Le strade verranno chiuse prima del passaggio del gruppo di testa, mentre i ciclisti che si attarderanno lungo il percorso, visto che si tratta di una competizione aperta a tutti, dovranno seguire le normali regole di circolazione nel rispetto delle norme del Codice della strada.

Roberto Canali