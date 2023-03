Giornate Fai Si parla di olivi e alpinismo

Un fine settimana per scoprire quattro gioielli nascosto della Valle San Martino, ma anche di studio per valorizzare le montagne del territorio. In occasione delle Giornate Fai di Primavera in programma sabato e domenica, gli attivisti del Fondo ambiente italiano di Lecco e gli amministratori della Comunità montana del Lario Orientale e della Valle San Martino, spalancano le porte, con visite guidate, del Monastero del Lavello a Calolziocorte, gli stabilimenti della Kong di Monte Marenzo dove si producono attrezzature tecniche di sicurezza e per l’outdoor, il Giardino botanico di Villa de Ponti e la chiesa di San Martino sempre a Calolziocorte. Propongono però anche un seminario con relatori qualificati sulla valorizzazione delle aree montane, attraverso la biodiversità, l’alpinismo, l’escursionismo, gli olivi, i muretti e le pietre a secco. La serie di incontri si svolgono al Monastero del Lavello, sia sabato, sia domenica. D.D.S.