Gestori assenti dal locale Stop della Questura all’attività della sala giochi

All’interno della sala giochi di via Volta a Bregnano, aperta al pubblico, non era presente personale, e i locali erano erano privi di qualunque forma di controllo. Gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Como, dopo la segnalazione giunta dall’Agenzia delle Dogane, e una serie di appostamenti per verificare che nella sala giochi non vi era la presenza reale e continuativa né del titolare, una donna di 45 anni, o del preposto, un uomo di 69 anni, entrambi residenti a Bregnano, hanno denunciato la titolare e sospeso l’attività per i reiterati abusi del titolo autorizzativo. Sono inoltre state contestate alcune violazioni, tra cui la mancanza della tabella obbligatoria dei giochi vietati.