Furti e vandalismi sul lago di Como. I colpevoli? Sono tre ragazzini in vacanza

Dervio (Lecco), 3 luglio 2024 – I ladri e i vandali sono i ragazzini in vacanza sul lago di Como. Nelle ultime due settimane a Dervio si sono registrati parecchi furti e danneggiamenti in locali pubblici e privati. Poca roba per quanto riguarda il valore, ma sono stati comunque episodi parecchio fastidiosi per chi lavora e ha dovuto rimediare ai disastri subiti.

Per questo gli agenti della Polizia locale dell’Alto Lario, guidati dal comandante Edoardo De Cesare, non hanno sottovalutato la serie di episodi, anzi. Anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino sono riusciti a ripercorrere letteralmente i passi degli autori delle scorribande, fino ad individuare i colpevoli o presunti tali. Si tratta di tre ragazzi italiani di 17 anni in vacanza in paese, che alloggiavano in un B&B, dove hanno ritrovato e recuperato parte della refurtiva.

“Ringraziamo gli agenti della Polizia locale associata – sono le parole del sindaco Stefano Cassinelli – per aver immediatamente operato, dedicando un numero significativo di ore, per verificare tutte le immagini ed effettuare i riscontri sui luoghi dove sono avvenuti i furti, arrivando così a risolvere il problema che nelle ultime due settimane ha interessato diverse attività. Ancora una volta l’impegno degli agenti e il sistema di videosorveglianza hanno permesso di risolvere un problema”.