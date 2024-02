Furti e danni nei negozi: la Squadra Volante arresta due uomini

Il Chiosco sotto Porta Torre e un negozio di casalinghi in via Diaz: sono i due esercizi commerciali presi di mira dai ladri la scorsa notte in centro città, a cui si aggiunge un’altra incursione non andata a segno.

La Squadra Volante ha portato in Questura e arrestato due uomini, portati in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissimo che avverrà questa mattina, ma nel frattempo sono state ricostruite le incursioni attribuibili ai due, la cui identità è in corso di accertamento. In particolare, al Chiosco Miami caffè, poco prima delle 3 della notte tra domenica e lunedì, è stato divelto un pannello della porta, i ladri sono poi entrati e hanno rubato il registratore di cassa, con alcuni contanti. Nelle stesse ore, è stato compiuto un furto con modalità analoghe in via Diaz, ma la polizia sta raccogliendo informazioni anche su un tentativo messo a segno prima di questi due. Nel frattempo, l’intervento della pattuglia ha consentito di individuare e fermare due uomini, le cui accuse sono ancora in fase di evoluzione.

Pa.Pi.