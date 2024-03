Lecco, fiamme nel parcheggio sotto l’ospedale Manzoni: auto prende fuoco, silos evacuato

Lecco, 11 marzo 2024 - Fiamme nel parcheggio sotto l'ospedale di Lecco. Questa mattina un'auto posteggiata nel silos interrato dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco ha preso fuoco. Il parcheggio sotterraneo è stato subito evacuato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi di soccorso. Sono stati utilizzati mezzi e attrezzature apposta per spazi angusti e ristretti.

I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando che si propagarsi alle altre macchine o che raggiungesse gli spazi soprastanti dell'ospedale. Nessuno è rimasto ustionato nè intossicato. La situazione è stata rapidamente messa sotto controllo. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio della vettura in sosta, ma sembra si tratterebbe di un cortocircuito o comunque di cause accidentali.