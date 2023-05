Fiamme dolose nella pizzeria fallita

I danni sono stati limitati. Le cause "verosimilmente dolose". Vigili del fuoco

e carabinieri sono intervenuti l’altra notte a Marzano, in via Al Dosso, per un principio d’incendio nei locali di un’ex pizzeria dismessa dopo il fallimento dell’attività. Le fiamme hanno interessato solo un mobile in ferro della cucina, danneggiando suppellettili e annerendo le pareti senza provocare danni strutturali. Il curatore fallimentare, rintracciato e ascoltato

dai carabinieri, avrebbe escluso di essere stato vittima di minacce

o intimidazioni. Eppure

l’origine del principio d’incendio parrebbe dolosa. I militari della Stazione di Lardirago

della Compagnia di Pavia hanno avviato le indagini, anche acquisendo immagini registrate

da telecamere della zona per individuare

i responsabili del gesto.

S.Z.