Festa della Polizia Celebrazioni in piazza ricordando i caduti

La Polizia di Stato ieri ha compiuto 171 anni, ma la festa verrà celebrata domani, sia a Roma, sulla terrazza del Pincio, sia a Lecco. A Lecco alle 9.45 verrà deposta una corona d’alloro ai piedi della lapide dei poliziotti caduti in servizio nel piazzale della questura. La deporrà il questore Ottavio Aragona insieme al prefetto Sergio Pomponio, alla presenza di funzionari e agenti in servizio e in congedo e del cappellano don Andrea Lotterio. Alle 11 quindi la cerimonia nella sala conferenze di Palazzo Falck in piazza Giuseppe Garibaldi, con la rassegna dei poliziotti schierati e gli onori, la lettura dei messaggi di Presidente della Repubblica, ministro dell’Interno e capo della Polizia, la proiezione di un video realizzato dagli investigatori della Scientifica, il discorso del questore, la consegna dei premi e dei riconoscimenti agli agenti e un intrattenimento musicale. Al termine, in piazza, verranno proposte alcune iniziative organizzate dai poliziotti delle diverse specialità e della Scientifica. D.D.S.