Lecco, falchetto sfreccia tra i pazienti dell’ospedale: necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Lecco, 11 novembre 2023 – Un falchetto in volo in ospedale a Lecco. Un falchetto è riuscito a infilarsi in un padiglione dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Non si sa come né da dove sia passato, forse ha approfittato della finestra di un lucernario socchiusa. Una volta dentro non è però stato più in grado di uscirne e ha continuato a volare avanti e indietro alla ricerca disperata di un passaggio, sfrecciando tra pazienti, medici e operatori sanitari.

Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale. Dopo diversi tentativi sono riusciti ad acchiapparlo con una rete, tipo un maxi retino per farfalle. Una volta preso, lo hanno portato fuori e lo hanno lasciato di nuovo andare libero.