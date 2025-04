Estumulazioni, è bufera. Cittadini indignati. Il sindaco: si cambia

Estumulazioni aperte al pubblico a Merate. Uno spettacolo solo per stomaci e cuori forti. Nel giorni scorsi i nuovi gestori del cimitero comunale di Pagnano, frazione di Merate, hanno avviato le estumulazioni di alcune coperture. Non hanno ancora aperto le bare né rimosso le salme, ma hanno cominciato a dissotterrare alcune sepolture, quelle del campo comune, lasciando in bella vista diversi feretri, allineati in fila uno accanto all’altro, coperti solo in parte da un telone cerato. La zona del fossato è stata delimitata con del nastro, ma le bare sono esposte allo sguardo di chiunque passi per il cimitero. Molte le lamentele inoltrare in municipio. "I cimiteri durante le estumulazioni vengono sempre chiusi al pubblico e l’accesso è consentito solo ai familiari dei defunti che intendono assistere – spiega il sindaco Mattia Salvioni –. Per quanto riguarda invece gli scavi propedeutici e preparatori per scoprire i feretri, già negli anni passati, anche prima del cambio di gestione, venivano effettuati a cimiteri aperti al pubblico. È successo anche a novembre al cimitero di Novate. Se tuttavia è maturata una maggiore sensibilità e si manifestano esigenze diverse, si può tranquillamente valutare la possibilità di chiudere". D.D.S.