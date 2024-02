Esperti in cattedra alla Fojanini

Domani, 5 febbraio (alle 10), si terrà presso la Fondazione Fojanini di Studi Superiori, in via Valeriana 32, il convegno finale del progetto Nuove strategie di difesa nei confronti del marciume nero della vite “Black rot” . Il progetto, di durata triennale, con capofila l’Università degli studi di Milano, (Dipartimento di Scienze agrarie ed alimentari e Dipartimento di bioscienze) è stato finanziato da Regione Lombardia e si è incentrato sullo studio dell’epidemiologia del marciume nero della vite, patogeno emergente a partire dal 2010-2011 anche in provincia di Sondrio. Gli studi di campo sono stati effettuati nei vigneti Valtellinesi, dell’Oltrepo pavese e del mantovano.