Monte Cornizzolo, escursionisti in tenda circondati dai cinghialI: salvati dai vigili del fuoco

Civate (Lecco), 10 settembre 2023 – Due escursionisti che stavano bivaccando in tenda in montagna sono stati circondati dai cinghiali. A mettere in fuga gli animali e salvare i due escursionisti da un possibile attacco ci hanno pensato i vigili del fuoco. E' successo nella notte intorno alle sul Monte Cornizzolo.

Due escursionisti stavano bivaccando in tenda. Sono stati svegliati di soprassalto da strani rumori e grugniti: erano quelli di un branco di cinghiali al pascolo che li hanno di fatto assediati. I due escursionisti terrorizzati hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco, sia del comando provinciale di Lecco, sia di Como.

Per raggiungere i due escursionisti si sono subito messi in marcia i soccorritori delle squadre Saf specializzati negli interventi in ambienti speleo alpini fluviali, prima a bordo delle loro jeep, poi a piedi. Una volta raggiunti, i due escursionisti sono stati evacuati e riportati a valle.