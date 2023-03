Esame della patente ma con il trucco Smascherati in tre

In poche ore, tre denunciati per aver tentato di ottenere suggerimenti all’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida alla Motorizzazione di Como. La Squadra Volente è intervenuta lunedì mattina trovando dapprima due candidati con cellulare, batteria e scheda sim addosso, un uomo di 48 anni del Bangladesh residente a Milano e un iracheno di 32 anni residente a Como. Nel pomeriggio è giunta un’altra altra segnalazione da via Tentorio, dove era stato notato il comportamento anomalo di altri esaminandi, uno dei quali, un pakistano di 39 anni residente a Como, trovato in possesso di batteria collegata a videocamera e altre strumentazioni per comunicare con l’esterno.