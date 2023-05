Ecco il ponte In ritardo di nove mesi

Meglio tardi che mai. L’altro ieri ha aperto i battenti il nuovo ponte della Sp 62 sulla Valle Molinara, a Primaluna. Doveva essere pronto a settembre 2022, cioè nove mesi fa. All’appello mancano alcune finiture ma il grosso è comunque realizzato e l’intervento è sostanzialmente concluso. Devono inoltre essere ancora ultimati i lavori per la regimazione e la messa in sicurezza dell’alveo del torrente Molinara. In seguito all’alluvione che nel giugno 2019 ha colpito la Valsassina, il vecchio cavalcavia è stato ricostruito da capo.

Il ponte si trova all’incrocio tra la Sp 62 e via Caraletta. Complessivamente la Provincia di Lecco, titolare della strada della Valsassina, ha stanziato 2 milioni sia per il ponte sia per le opere di messe in sicurezza del corso d’acqua. I lavori, affidati nell’estate 2021 e cominciati un paio di mesi più tardi, sarebbero dovuti durare 365 giorni.

D.D.S.