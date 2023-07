Due scalatori feriti Ma è una simulazione

Due scalatori sono rimasti feriti e incrodati in parete. E successo a Introbio. Per fortuna non si è trattato di un infortunio vero, ma di un’esercitazione. La prossima volta potrebbe però non trattarsi di una simulazione e l’emergenza potrebbe essere reale, come sempre più spesso accade sulle montagne lecchesi. Proprio per questo i soccorritori del Soccorso alpino si addestrano, per tenersi sempre pronti e allenati in caso di necessità reali. L’esercitazione si è svolta vicino alla nuova Casa delle guide. Hanno partecipato alla sessione 25 tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone. I figuranti che hanno interpretato il ruolo degli scalatori feriti sono stati recuperati uno con una barella Konh, l’altro con un estricatore spinale Next. La barella Kong è progettata e realizzata apposta per gli interventi di soccorso in montagna, perché leggera e pieghevole, quindi facilmente trasportabile. L’estricatore spinale Next è invece un nuovo presidio sanitario di emergenza che permette di immobilizzare una persona e di recuperarla in pochi minuti, riducendo al massimo ogni possibile trauma alla schiena. Per la fine del mese è in programma un altro evento nella zona del Sasso di Introbio.