Droga e documenti rubati nel suo appartamento. Arrestato finisce al Bassone

Droga e documenti rubati in casa, a Nesso: Abdelwahad Khalif, marocchino di 56 anni con permesso di soggiorno scaduto, è stato arrestato dagli agenti di polizia dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, che dopo aver acquisito informazioni relative a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto con un controllo nell’abitazione dell’uomo. Trovando così 12 dosi di cocaina per un peso di circa 7 grammi e un pezzo di cocaina in pietra, del peso di 13 grammi, per un totale di 20 grammi, oltre a 60 grammi di sostanza da taglio, denaro contante e documenti di identità intestati ad un comasco di 58 anni, risultati essere rubati. L’uomo è stato arrestato per la droga e denunciato per la ricettazione. Ora si trova al Bassone.