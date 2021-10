Lecco, 28 ottobre 2021 – Fiumi ma di droga nei boschi della Brianza. Gli agenti della Mobile hanno arrestato cinque spacciatori che hanno inondato di cocaina, eroina e hashish i boschi dello spaccio tra Colle Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno e Nibionno. In quattro mesi di indagine è stato accertato che hanno piazzato almeno 14mila dosi a 1.500 tossicodipendenti incassando mezzo milione di euro. Da chi non poteva pagare in contanti pretendevano vitto, alloggio e passaggi in auto. In manette sono finiti 5 marocchini che hanno tra i 21 e i 29 anni. Altri quattro risultano al momento latitanti. La retata è scattata l'altra mattina all'alba, tra le province di Lecco e Monza. Durante le indagini, coordinate dal Sostituto procurato Paolo Del Grosso, sono state contate 12mila cessioni di cocaina per un peso totale di 7 chili e mezzo, 315 di eroina per 3 etti e 1.75o di hashish per 2 chili e mezzo, per un giro di affari di almeno 500mila euro.

”La problematica dello spaccio di droga nelle zone boschive è un allarme sociale molto presente in questa provincia e coinvolge territorio molto vasto ed una platea di consumatori assolutamente eterogenea sia come classe sociale che come età – spiega il commissario Gianluca Gentiluomo, comandante della Mobile lecchese -. Gli spacciatori, spostandosi continuamente nelle varie zone boschive ed operando nell’arco delle 24 ore, rendono l’attività di contrasto al fenomeno molto difficoltosa, trovando spesso nei clienti, un supporto logistico sia a riguardo dei beni di prima necessità quali il cibo ma anche a riguardo degli spostamenti e all’ospitalità presso le abitazione dei clienti stessi”.