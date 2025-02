Doppio intervento lungo l’invernale sul Grignone

Mentre stavano soccorrendo il primo escursionista, è scattato l’allarme per un secondo, nella stessa zona, sul Grignone. Doppio intervento in contemporanea e sullo stesso percorsso ieri pomeriggio. Un escursionista di 52 anni si è rotto la caviglia mentre scendeva il “Muro“ a circa 2mila metri di quota; un altro si è ramponato, cioè si è ferito con i suoi stessi ramponi in seguito a una scivolata. Il primo è stato recuperato dai i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone con l’eliambulanza di Milano, il secondo dai soccorritori dell’eliambulanza di Milano. D.D.S.