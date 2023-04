Dopo dieci anni di attesa la caserma accelera

La sorpresa dell’uovo di Pasqua per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco è la nuova caserma. Lo annuncia il senatore lecchese Tino Magni: "La nuova caserma dei vigili del fuoco si farà". Ad assicurararglielo sono stati i funzionari del Viminale a cui si era appellatto con una interrogazione parlamentare proprio per chiedere conto e i conti della nuova caserma dei vigili del fuoco lecchesi. "Come si legge nel documento ministreriale che mi è stato consegnato, "a breve saranno assicurati alla stazione appaltante i fondi integrativi al fine di proseguire con la procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva", spiega il senatore. Appena, a stretto giro di posta, ci saranno i soldi, verrà quindi redatto il progetto definitivo. Poi si procederà all’appalto per l’esecuzione dei lavori e quindi alla costruzione vera e propria. Buone notizie pure per i vigili del fuoco precari. A riportarle è sempre Tino Magni: "L’articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n.160, prevede l’assunzione di vigili del fuoco per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante il ricorso per il 30% della quota assunzionale". Un terzo dei nuovi vigili del fuoco sarà un precario stabilizzato. D.D.S.