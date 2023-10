Domani l’addio al pm Fadda

Negli ultimi vent’anni alcune tra le inchieste più importanti della Procura di Como erano passate dalla sua scrivania, compresa quella per la strage di Erba alla quale aveva collaborato in pool con gli altri magistrati della Procura di Como. Si è spento ieri a 61 anni per una grave malattia Mariano Fadda, pubblico ministero della Procura di Como e figura di primo piano della magistratura. Nato a Roma il 21 novembre 1961, laureato in giurisprudenza a Sassari nel 1986, pubblico ministero a Cagliari dal 1991 al 1996, era stato giudice a Lecco dal 1996 al 2001. Sull’altro ramo del lago ci era arrivato ventidue anni fa e da allora era diventato un punto di riferimento dentro e fuori il tribunale. I funerali si terranno domani pomeriggio, alle 14.30 alla Chiesa di San Bartolomeo a Grandate. Lascia la moglie, anche lei magistrato, e tre figli.