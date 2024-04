Distrugge auto di lusso con una spranga di ferro. Ragazzo arrestato

Si è procurato una spranga di ferro, ha scelto un’auto a caso e l’ha ripetutamente colpita, fracassandole vetri e carrozzeria. Poi si è seduto sul marciapiede accanto al veicolo, aspettando l’arrivo della polizia. È così finito in camera di sicurezza, in attesa del direttissimo che si è svolto ieri mattina, Mihail Profor, 23 anni, italiano di origine moldava, senza fissa dimora. È stato arrestato dalla Squadra Volante della polizia nel tardo pomeriggio di mercoledì, al termine di un intervenuto in via Ballarini, vicino a piazza Duomo, dove era stato segnalato un uomo armato di una spranga intento a danneggiare un’autovettura in sosta. Si trattava di una Mercedes di ingente valore, di proprietà di una società di Maslianico che svolge servizio di noleggio con conducente. Profor è stato trovato seduto sul marciapiede, con la spranga di ferro lunga quasi un metro a terra vicino a lui. Dopo aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni e la denuncia del proprietario dell’auto, il ragazzo, portato in Questura, è stato arrestato per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ieri mattina, davanti al giudice di Como Carlo Cecchetti, ha spiegato si essere stato preso da un momento di disperazione, e di aver colpito l’auto per attirare l’attenzione e chiedere aiuto. E’ stato scarcerato dopo la convalida, in attesa del rinvio del processo. Pa.Pi.