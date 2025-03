Dipendente Econord aggredito. Scatta il presidio dell’Usb

Un presidio davanti a Econord, indetto per manifestare solidarietà a un dipendente aggredito mentre era al lavoro. È stato indetto da Unione sindacale di base, a cui ha aderito Rifondazione comunista, e si svolgerà domani alle 12.30 davanti all’impianto Econord di corso Promessi Sposi.

I fatti per i quali è scattata la protesta, risalgono al 28 febbraio, quando "presso l’impianto di Econord di Lecco, un lavoratore è stato aggredito fisicamente da un suo superiore" spiega il sindacato Usb Bergamo. La discussione sarebbe avvenuta in seguito alla richiesta, fatta al lavoratore, di pulire un mezzo dell’azienda, salvo poi essere richiamato dal suo superiore, per non aver eseguito correttamente quanto richiesto. Ma il battibecco tra i due sarebbe poi degenerato, fino a chiudere le mani dell’operaio in una porta.

Medicato al pronto soccorso, il dipendente è stato dimesso con 4 giorni di prognosi, e ha presentato denuncia. Ma nel frattempo, avrebbe ricevuto una lettere di richiamo dall’azienda.

"Questo episodio non è un caso isolato – dicono Fabrizio Baggi, segretario regionale Lombardia e Lorenzo Lunardi, segretario provinciale Lecco di Rifondazione - ma l’ennesima conferma di una situazione esplosiva, inaccettabile, da mesi denunciata sia all’azienda che al Comune dalle organizzazioni sindacali. Quello di Econord a Lecco è un ambiente di lavoro ostile, dove offese, minacce e atteggiamenti intimidatori ai danni dei lavoratori sono all’ordine del giorno e, venerdì scorso, è avvenuto questo vergognoso epilogo".

E concludono: "Fatti simili sono già gravissimi se accadono nel privato, ma all’interno di un’azienda a cui il Comune ha affidato lo smaltimento dei rifiuti con gara d’appalto, è un’aggravante".

Pa.Pi.