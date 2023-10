Lecco, torce e fumogeni nella finalissima contro il Foggia: Daspo per tre ultras

Lecco, 19 ottobre 2023 – Ultrà blucelesti fuori e lontano dagli stadi per un anno. Il questore di Lecco Ottavio Aragona ha firmato tre daspo contro altrettanti tifosi del Lecco. Hanno 30, 31 e 40 anni.

I tre ultras hanno rischiato di guastare la festa durante la finalissima di ritorno per la B contro il Foggia, giocata il 18 giugno in casa, al Rigamonti – Ceppi, vinta poi dai lecchesi. Durante la partita, ritenuta ad alto rischio perché in palio c'era appunto la promozione in serie B, i tre hanno letteralmente infiammato la situazione, già potenzialmente esplosiva, con fumogeni e torce. Uno di loro li ha buttati anche in strada, un altro invece li ha gettati in mezzo agli spalti, rischiando di innescare un pericoloso fuggi fuggi, il terzo invece li ha anche distribuiti agli altri spettatori. Sono stati identificati anche grazie alle immagini alle telecamere del sistema di videosorveglianza installate allo stadio. Le hanno analizzate i poliziotti della Scientifica. Per i tre il campionato e la stagione calcistica è terminata in anticipo: per un anno appunto non possono né andare né avvicinarsi agli stadi.