Danni e minacce con lama. Cinque anni a pregiudicato

Nuova condanna per Peppino De Pasquale: i giudici del tribunale hanno infitto una pena di 5 anni, il doppio di quanto chiesto dall’accusa, per tentata estorsione, minacce e danneggiamento. Il 62enne di Calolziocorte, che in passato era già stato condannato ed ha scontato una pena di 8 anni e 4 mesi per traffico illecito di rifiuti, era accusato di un episodio del 10 marzo 2019, quanto avrebbe chiesto ad un 36enne, amico del nipote, prestiti da 30 a 50 euro con cadenza settimanale, sostenendo di essere in difficoltà e di averne bisogno per andare avanti. Al rifiuto del più giovane, avrebbe preso a mazzate la sua auto e, brandendo un coltello, minacciato la vittima di avergli negato il prestito.